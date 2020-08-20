Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi? Cihat Yaycı'dan olay sözler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu iddia edilen doğalgaz ile ilgili konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in konuğu olan Tümamiral Cihat Yaycı, olası doğalgazın Karadeniz’de Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirip getirmeyeceğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Cihat Yaycı “Müjdenin ne olacağını bilmiyoruz. Eğer doğalgaz ya da hidrokarbon yatağı bulunursa sürpriz olmaz. Etrafımızda gaz hidrat yatakları var. Gaz hidrat yatağının olduğu yer doğalgaz kaynağı, fokur fokur doğalgaz çıkıyor. Gaz çıkarsa sıkıntı çıkar mı? Hayır sıkıntı filan çıkmaz. Çünkü Karadeniz’deki paylaşım 1986'da bitmiştir, Türkiye Münhasır ekonomik bölge ilan etti ve daha sonra kıyıdaş devletlerle bunu tescil etti. Yani doğalgazı çıkartmak sorunsuz bir şekilde kullanacağız anlamına geliyor” dedi.