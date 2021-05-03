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Türkiye ile Mısır arasında kritik adım!
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Dünya

Türkiye ile Mısır arasında kritik adım!

Türkiye ile Mısır arasında yapılacak olan görüşmeler neticesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Kahire'ye gitti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:21:00 -
Türkiye ile Mısır arasında kritik adım!

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme girişimleri kapsamında Türkiye'den bir heyet Mısır'a bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Kahire'de Abdulfettah el Sisi yönetiminden temsilcilerle Türk heyeti arasında görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Mısır ile ilişkileri normalleştirmek için de girişimlerini sıklaştırmıştı.

Ortadoğu araştırmacısı ve Newlines Magazine editörü Hassan Hassan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, taraflar arasında bir uzlaşının gerçekleşmek üzere olduğunu savunmuştu.

Hassan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile bağlarını yeniden tesis edeceğini, ilişkilerin yumuşadığını ve açıklama beklenildiğini rapor etmişti.

Ayrıca, Ramazan ayında veya sonrasında karşılıklı bir ziyaret beklendiğini de bildirmişti.

Kaynak: Mepa News

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