Türkiye ile KKTC arasında turizm alanında işbirliği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) arasında, ülkeler arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını artırma, yeni destinasyonların açılmasını sağlama, seyahat acentelerine yeni fırsatlar sunma amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, KKTC’nin şu anki turist potansiyelinden kendilerinin de memnun olmadığını, geçen yıl KKTC’yi ziyaret eden 1,2 milyon turistin 800 bin civarının Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Nüfusu 15 milyonun üzerinde olan İstanbul pazarından dahi yeterli payı almadıklarını dile getiren Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın sloganıyla yeni bir atılım, yeni bir çalışma içerisine hep birlikte girmemiz gerekiyor. Kıbrıs’ın ekonomisinde turizmin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa TÜRSAB olarak omuz omuza sizlerle yapmaya hazırız. Kıbrıs’ın alamayacağı kadar turist getirmemiz gerekiyor.”