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Türkiye ile Katar ekonomik ilişkide rekor kırdı

Türkiye ve Katar arasındaki sıcak ilişki ekonomiye de yansıdı. Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat, 2018`in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 636 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

06 Eylül 2018 Perşembe 17:01
Türkiye ile Katar ekonomik ilişkide rekor kırdı

Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkilerin ekonomiye olumlu yansıması rakamlarda da kendisini göstermeye başladı. Türkiye`den Katar`a yapılan ihracat, 2018`in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 636 milyon dolara ulaştı. 

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Katar'a 2017'in ocak-ağustos döneminde 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İki ülkenin sürekli artış gösteren siyasi ve ekonomik ilişkileri sonrası Türkiye'nin 2018'in 8 ayında ihracatı yüzde 93 artarak 636 milyon dolara yükseldi.
 

KATAR'A NELER İHRAÇ EDİLİYOR

Katar'a ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörü 118 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Elektrik-elektronik sektörü ve kimya sektörü 75’er milyon dolarlık dış satım ile zirve ortağı oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 45 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İHRACATÇIYI SEVİNDİRDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iki ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engelleri kaldıran, serbest ticaret zemini sağlayan serbest ticaret anlaşmasının Katar'da düzenlenecek Uluslararası Ürün Fuarı öncesinde imzalanmasının çok isabetli olduğunu belirtti.
 
15 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Fuar öncesinde iki ülke merkez bankalarının para takas anlaşması yaptığını hatırlatan Eskinazi, "Katar, Türkiye’de 15 milyar dolar yatırım kararı aldığını tüm dünyaya duyurdu. Türkiye ile Katar arasında imzalanan para takas anlaşması iki ülke arasında yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştıracak. Türk ihracatçılarımız Katar Uluslararası Ürün Fuarı’na katılarak ya da bu ülkeye yoğunlaşarak bu avantajlı iklimi fırsata dönüştürebilirler." ifadelerini kullandı.
 
Bu arada, Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8-10 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Irak, Kuveyt, Fas, Umman, Tacikistan, Pakistan ve Tunus'un davet edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 17:01
  1. türkiye
  2. katar
  3. kuveyt
  4. ihracat artışı
  5. ekonomi

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