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Ekonomi Türkiye ile İran ilişkileri! İki devlet bakanı: Petrol Bakanı ile Bayraktar görüştü! Bu yıl enerji yılı olacak!
Ekonomi

Türkiye ile İran ilişkileri! İki devlet bakanı: Petrol Bakanı ile Bayraktar görüştü! Bu yıl enerji yılı olacak!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 18:40:00 - 2024-01-23 20:09:10
Türkiye ile İran ilişkileri! İki devlet bakanı: Petrol Bakanı ile Bayraktar görüştü! Bu yıl enerji yılı olacak!

İran devleti ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik.' diyerek duyurdu! Devletin ENERJİ konusunda yeni bir paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İran Petrol Bakanı Javad Owji ile görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik.' ifadelerini kullandı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Owji ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Derin ilişkilere sahip olduğumuz İran ile enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığımızı dile getirdik. Özellikle doğal gaz alanında işbirliğimizin yeni dönemde daha geniş çerçevede ele alınması gerektiğini ifade ettik."

 
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