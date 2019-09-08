Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin İranlı meslektaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı.
08 Eylül 2019 Pazar 16:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin İranlı meslektaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı.
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