Türkiye ile İran arasında kritik görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin İranlı meslektaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye meselesine ilişkin İranlı meslektaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ayrıntılar geliyor...

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