Türkiye ile BAE arasında yeni sayfa: laboratuvar ekipmanlar alacaklar! BAE'nin Türkiye'yi seçeceği belirtildi!
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’den laboratuvar ekipmanları için yeniden Türkiye'yi tercih etti!
Birleşik Arap Emirlikleri’nden, ithalat ilanı bırakan bir firma, Türkiye’den laboratuvar ekipmanları satın alacak.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde çoğu sektöre uyacak şekilde tasarlanmış çeşitli laboratuvar ekipmanları ve kimyasallarının dağıtımını yapan ithalatçı firma, bir alım talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den laboratuvar ekipmanları ithal edeceğini belirtti.