Türkiye ile BAE arasında imzalar atıldı
BAE Veliaht Prensei Zayed Al Nahyan'ın Ankara ziyareti sonrası yapılan törenle Türkiye ile BAE arasında anlaşmalar imzalandı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı. Doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da resmi tören ile karşıladı. Ankara’da yapılan görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı.