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Aktüel Türkiye ile Azerbaycanlı bilim adamlarından iş birliği
Aktüel

Türkiye ile Azerbaycanlı bilim adamlarından iş birliği

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 22:22:00 -
Türkiye ile Azerbaycanlı bilim adamlarından iş birliği

Yeni Akit  Ankara

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile bir araya geldi. Görüşmede ANAS ile TÜBA arasında işbirliği anlaşmasının iki kardeş ülkenin bilimler akademisi tarafından imzalandığı bildirildi. Anlaşma, İsa Habibbayli ve Muzaffer Şeker tarafından imzalandı. Anlaşma, bilimsel çalışmaların karşılıklı olarak yayınlanmasını, ortak konferans ve sempozyumlar, her iki kurumda yayınlanan dergilerin ve bilimsel yayınların değişimi gibi konular içeriyor.

İki kardeş ülkenin bilim kurumları arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girdi

Görüşmede ANAS ile karşılıklı işbirliğinin büyük önemine dikkat çeken Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, iki kardeş ülkenin bilim kurumları arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda kapsamlı iş birliğinin genişlediğine işaret eden İsa Habibbeyli, iki ülke liderleri arasında önemli ölçüde geliştirilen dostluk ve iş birliği ilişkilerinin bilim alanında da yeni gelişmelere geniş bir yol açtığını söyledi. ANAS'ın, Azerbaycan'nın milli önderi Haydar Aliyev'in ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenleyeceği uluslararası konferanslara kardeş Türkiye'nin önde gelen bilim adamlarının da katılacağı duyuruldu.

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