"Türkiye ile anlaşmayı bozun" çağrısına resti çektiler!

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine "herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması" çağrısında bulunmuştu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, bu çağrıya "Türkiye ile yapılan anlaşma net bir Libya iradesiyle geldi. Anlaşmanın dondurulması isteğini tamamen reddediyor ve kınıyoruz" diyerek cevap verdi.

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli de "Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti" dedi.

5+5 Askeri Komite nedir?

BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı oluşuma 5+5 askeri komite ismi veriliyor.