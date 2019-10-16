Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, öğleden sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşecek. Ayrıntılar geliyor...

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