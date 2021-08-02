Türkiye için sosyal medyada şüpheli çağrı! 'Global Call Help Turkey' tuzağına aman dikkat!

Türkiye'de bir süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada #HelpTurkey etiketi gündeme oturdu.

Hesapların çoğu FETÖ bağlantılı

"Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye yardım çağrısı yapıldı. Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekiyor.

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Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği merak konusu olurken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasından endişe ediliyor.

Tuzağa düşmeyin

Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor. (Yeni Şafak)