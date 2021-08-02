Türkiye için sosyal medyada şüpheli çağrı! 'Global Call Help Turkey' tuzağına aman dikkat!
Ormanlık alanların, köylerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği yangın felaketine dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak dün akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyası şüphe uyandırdı.
Türkiye'de bir süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada #HelpTurkey etiketi gündeme oturdu.
Hesapların çoğu FETÖ bağlantılı
"Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye yardım çağrısı yapıldı. Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekiyor.
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Etiketteki görsellerin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği merak konusu olurken, ülkedeki orman yangınlarının farklı boyuta taşınmasından endişe ediliyor.
Tuzağa düşmeyin
Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor. (Yeni Şafak)