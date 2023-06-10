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Gündem Türkiye için kritik tarih verildi! 30 Haziran'a dikkat
Gündem

Türkiye için kritik tarih verildi! 30 Haziran'a dikkat

Yeniakit Publisher
2023-06-10 19:52:00 -
Türkiye için kritik tarih verildi! 30 Haziran'a dikkat

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye için kritik tarih verildi. Kaynaklar tarafından yapılan değerlendirmeye göre haziran ayı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Hazirandan sonra ise Afrika sıcaklarının ani bir atak yapması bekleniyor. İşte detaylar...

Hava durumu olaylarının son dönemde ciddi anlamda değişkenlik gösterdiği Türkiye'de vatandaşların gözü kulağı hava durumuna çevrilmiş durumda. Meteorolojik kaynaklar da hava durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapıyor. Türkiye hakkında yapılan son 30 Haziran bilgilendirmesi de vatandaşların çok işine yarayacak. Vatandaşların planlarını bu tarihe göre yapmasının önünü açacak. 

Hava Forum sayfası tarafından paylaşılan son bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklıklar 25-27 derecelere ulaştı. Geçen sene bugünlerde ise 30-31 derecelerdeydik. Mevsim normallerinin altında devam ediyoruz, Haziran bu şekilde gidecek. Ama sonrasında Afrika atak yapmak istiyor. Takipteyiz."

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