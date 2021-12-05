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Gündem Türkiye için kritik F-35 ve S-400 gelişmesi
Gündem

Türkiye için kritik F-35 ve S-400 gelişmesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 ve F-35'lerin son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:12:00 -
Türkiye için kritik F-35 ve S-400 gelişmesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 ve F-35'lerle ilgili açıklama yaptı. S-400'ün ikinci sistemi hakkında somut gelişmeler olduğunu aktaran Demir, F-35 görüşmelerinin de detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400'ün ikinci sistemi ile ilgili belirli alanlarda somut gelişmeler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin çıkartıldığı F-35 programı için de "Programa ortaklık bedeli veya uçakların bedeliyle ilgili nasıl bir hal, yol bulunur bunun görüşmeleri yapılıyor" dedi.

Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Naki Polat, basın mensuplarıyla buluştu. Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayine ilişkin birçok konuda soruları cevapladı. Savunma ve havacılık sektörü ihracatının kasım ayı itibarıyla yüzde 41 artışla 2,8 milyar dolara ulaştığını, yıl sonunda 3 milyar doları aşmayı beklediklerini belirten Prof. Dr. Demir, 170 ülkeye 122 çeşit ürün ihraç edildiğini ve katma değeri en yüksek ürünler olduğunu anlattı.

S-400 parçaların üretimi

Rusya'dan S-400 ikinci sevkiyatıyla ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Demir "S-400 konusunda iki sistem için masaya oturuldu, anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi, birinci sistem oradan tedarik, ikinci sistem belirli alanlarda iş birliğini öneriyor. Bu iş birliği konularında adımlar atıldı, detayları çalışılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu" dedi.

Rusya askeri ihracat şirketi genel direktörünün S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'deki üretimiyle ilgili sürece yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine Prof. Demir "İkinci sistemin ana unsurlarından birisi buydu. Oldukça detaylı bir aşama. Ama takdir ederseniz ki bu tür stratejik sistemler ve kabiliyetlerle ilgili her ülke kendisiyle ilgili gizliliği korumak ister. Türkiye olarak da burada daha ketum olmak gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah sistemler üretildiği, meydana çıktığında bunları daha net açıklama pozisyonunda oluruz, ama bu aşamada bir açıklama yapmamayı yeğliyoruz" diye konuştu.

F-35 görüşmeleri

F-16 ve F-35 görüşmeleriyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak CAATSA yaptırımlarına tabi olduklarını, ABD makamlarının SSB, şahsı veya diğer yaptırıma maruz kalan kişilerle görüşmediğini, hiçbir şekilde denklemde olmadıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Demir, şöyle konuştu:

"Görüşmelerimiz Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla yürütülüyor. F-35 konusunda ABD'nin çok net açıklamaları var, Türkiye'nin programdan çıkarıldığı konusunda. Genelde program ortaklıklarında Türkiye'nin belirli menfaatleri vardı. Bunun belirli bir kısmı gerçekleşti, programa ortaklık bedeli veya uçakların bedeliyle ilgili nasıl bir hal, yol bulunur bunun görüşmeleri yapılıyor. Görüşmenin kapsamı bu. F-16 modernizasyonu konusunda da Türkiye'nin çok önemli yetkinlikleri olduğunu da belirtmek isteriz."

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