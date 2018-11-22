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Türkiye için korkutan uyarı! 'Sel ve hortumlar, daha da artacak'

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, son dönemde sahil kesimlerinde meydana gelen sel ve hortum olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri de artacak" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:53
Türkiye için korkutan uyarı! 'Sel ve hortumlar, daha da artacak'

Bodrum'da yaşanan sel felaketi ile Marmaris'te görülen hortumun verdiği hasarın yaraları sarılmaya çalışılırken, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen çarpıcı açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Şen fırtına ve hortumları ekstrem hava olayı olarak  nitelendirerek, “Bodrum'da yaşanan fırtına, Marmaris'te görülen hortum ile İç Anadolu'da yaşanan kuraklık meteorolojik doğal afettir" diye konuştu.

Aşırı yağış kuraklık habercisi

Prof. Dr. Şen bazı bölgelere bir aylık yağışın bir günde yağdığını belirterek, “Bir aylık yağış bir günde bıraktığı takdirde diğer aylarda az yağış oluyor. Dolayısıyla kuraklık başlıyor. Aşırı yağışlar kuraklığın habercisidir. Eğer Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağış az olursa kuraklık olur. Bu yılki tahminlerimizde 2018-2019 yağış yılında yüzde 7'lik azalma görülüyor. Yine uzun vade araştırmasında bundan bir yıl sonra yüzde 20 yağış azlığı görülüyor. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" dedi.

İstanbul'da şehir seli görülüyor

İstanbul'un yıllık yağış ortalamasının 700 kilogram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, “Toplam yağış değişmedi. Ama yağış şiddeti arttı. Kısa sürede çok fazla yağmur yere düşüyor. Atmosferdeki bulutlar çok fazla yağmur oluşturup birdenbire yağış bırakıyor. Eğer şehrin metropolitan alanı büyükse yağan yağmur yüzeysel akışlara geçiyor. Su toprağa ulaşamıyor. Mazgallar da kapanınca şehir selleri meydana geliyor. İstanbul'da şehir seli meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Mevsim geçişleri 1 aya düştü

Geçmişte ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin 3 ay sürdüğünü belirten Prof. Dr. Şen, “Türkiye'de mevsimler artık kısaldı. Normalde 3'er aylık bahar mevsimi vardır. Artık ilkbahar ve sonbahar birer aya düştü. Mevsimler tam anlamıyla yaşanmıyor" dedi.

Sıcaklık 2 derece arttı

Küresel ısınma etkisiyle sıcaklığın 2 derece arttığını kaydeden Prof. Dr. Şen, “Bu nedenle Türkiye'deki doğal afetler artmaya başladı. Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak. Eskiden bu kadar görülmüyordu. Deniz üzerinde doğup karaya doğru giderler. Marmaris'te karaya doğru devam ettiğini gördük. Dolayısıyla sahil kesimindeki bu hortumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların tedbirini almamız gerekiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:53
  1. İstanbul
  2. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen
  3. Sel
  4. hortum
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