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Ekonomi Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Ekonomi

Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor

Türkiye’nin, 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması’nı önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda onaylamasının ardından emisyon azaltımına yönelik yeni hedefler belirlemesi ve eylem planları hazırlaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:16:00 -
Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor

Türkiye’de iklim değişikliği konusunda çalışan toplam 15 kurum, anlaşmanın onaylanmasının ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğu ve 2053’te net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasının benimsenmesiyle Türkiye’nin iklim politikasında yeni bir döneme gireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Paris Anlaşması’nın onaylanmasıyla yatırım, üretim ve istihdam politikalarında köklü değişikliklerin olacağına yönelik ifadelerinin anımsatıldığı açıklamada, “Bu taahhüde ve 2053 hedefine ulaşmak için kısa vadede emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi ve enerji başta olmak üzere sanayi, ulaştırma, bina, tarım, atık ve doğal varlıkların kullanımı konularında yeni eylem planları hazırlanması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Kilometre taşları belirlenmeli

Açıklamada, Türkiye’nin yeni iklim politikası doğrultusunda sera gazı emisyonlarını düşürmek için hazırlayacağı yeni eylem planında enerji sektörünün başta geldiği bildirildi.

Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması ve desteğini sonlandırması gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: “Hükümetin yeni iklim politikası dahilinde ilk adım olarak yeni kömür santrali yapılamayacağını taahhüt etmesi önem kazanıyor. 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için yeni kömür yatırımlarının yapılmaması gibi bazı önemli kilometre taşlarının bugün belirlenmesi gerekiyor.”

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