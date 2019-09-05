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"Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu:- "Adli yılımıza güzel başladık. Siz bakmayın bazı gölgeleme hareketlerine. Yargı reformu doğru bir iş, iyi bir iş yapıyoruz. Bu ülke için iyi bir iş yapıyoruz. Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz"- "Genç kardeşlerim, meslektaşlarım müsterih olun. Yolun sonu aydınlıktır, umut vardır, umut sizsiniz, umut biziz, hep birlikteyiz"

05 Eylül 2019 Perşembe 21:38
"Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz"

ERZURUM (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Adli yılımıza güzel başladık. Siz bakmayın, bazı gölgeleme hareketlerine. Yargı reformu doğru bir iş, iyi bir iş yapıyoruz. Bu ülke için iyi bir iş yapıyoruz. Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz." dedi.

Palandöken Dağı'nda bir otelde, adli yıl açılışı nedeniyle verilen kokteyle katılan Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmasında, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yargı reformunun öneminden bahseden Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Adli yılımıza güzel başladık. Siz bakmayın, bazı gölgeleme hareketlerine. Yargı reformu doğru bir iş, iyi bir iş yapıyoruz. Bu ülke için iyi bir iş yapıyoruz. Türkiye için hep birlikte iyi bir iş yapıyoruz. Biraz önce genç bir meslektaşımız bazı sorunlardan yakınıyordu. Elimizde bir sihirli değnek yok, şöyle yaptığımızda bir anda tüm avukatlarımız en iyi eğitim seviyesine ulaşsın. Tüm hakimlerimiz, savcılarımız bir anda en az 10 yıl kıdemli olsun, yok böyle bir imkanımız. En uzun yolculuklar bile ilk adım atılmadan başlamaz. Uzaya çıkacaksanız, önce evden çıkacaksınız. Kaldırıma adım atmazsanız, uzaya da çıkamazsınız."

Feyzioğlu, meslektaşlarıyla önemli adımlar attıklarına dikkati çekerek, "O adımı atmaktan daha önemli olanı, birlikte atıyoruz. Yani dayatmayla atmıyoruz, hep birlikte atıyoruz. Ben o ilk adım güzel atıldığı için yolun sonuna, hedefe ulaşacağımızı biliyorum. Demek ki bazıları da biliyor ki bundan rahatsızlar. Hedefe ulaşacağımızdan rahatsız olanların rahatsızlığı ise bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz Türkiye için başaracağız. Genç kardeşlerim, meslektaşlarım müsterih olun. Yolun sonu aydınlıktır, umut vardır, umut sizsiniz, umut biziz, hep birlikteyiz."

Konuşmaların ardından, meslekte 40 yılını dolduran avukatlara plaket taktim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:38
  1. Erzurum Barosu
  2. Palandöken Dağı
  3. Polat Otel Erzurum
  4. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
  5. yargı reformu

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