Türkiye için çok kötü bir haber de Keban Baraj Gölü'den geldi! manzara görenler hayrete düştü! O sorunu
Türkiye'nin doğası açısından çok kötü bir haber de Tunceli'den geldi... Böylesi hiç olmamıştı: Çemişgezek ilçesinde çok sayıda leylek Keban Baraj Gölü kıyısında görüntülendi. Leylekler genelde bu bölgeye bahar aylarında geliyordu.
Bursa'da merkezde bir erik ağacının meyve vermesinin ardından Türkiye için bir kötü haber de Tunceli'den geldi.
Genellikle bahar ayında ilçeye gelen 'baharın müjdecisi' leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle adeta mevsimleri şaşırdı.
KIYIDA ÇOK SAYIDA GÖRÜLDÜLER
Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler, teknesiyle Keban Baraj Gölü üzerinde balık avlamayı sürdürürken, kıyıda çok sayıda leylek gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Güler, cep telefonuyla leylekleri görüntüledi.
Balıkçı Mustafa Güler, "Şubat ayı içerisinde henüz kışı tam anlamıyla hissedemeden, bahar ayında beklediğimiz leylekler bu kez kış ayında geldiler" dedi.
Ekonomi
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