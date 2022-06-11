"Türkiye için büyük fırsat" diyen İslam Memiş'ten 'Maduro' açıklaması! Altın fiyatlarına operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ankara ziyareti sonrası altın transferi ve üzerine yoğunlaşmaya başlandı. Türkiye'nin nakit sorunun Venezuela'dan karşılaması bekleniyor. Peki Venezuela'dan Türkiye ekonomisi için nasıl bir hamle gelecek? İslam Memiş özellikle altın kuruna dikkat çekerek, yeni bir operasyona dikkat çekti. İşte detaylar.

Altının tansiyonunu indirecek operasyon sinyali

Yaptığı tahminler ile dikkatleri üzerine çeken Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Venezuela-Türkiye ziyaretinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Özellikle altın rafineri üzerine duran İslam Memiş, Çorum'daki Venezuela altını işletme tesisi üzerinden yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Gram altın 1000 lira seviyelerine ulaşırken, duyurulan GES projesi ile kısa süreli düşüşler yaşandı. Yatırımcı bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağını merak ederken, İslam Memiş'ten 'Maduro' açıklaması geldi.

Venezuela'dan altın transferi gelebilir

Çorum'da Venezuela altınının işlendiğini ifade eden Memiş bu durumun Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye'nin nakit ve dövize ihtiyacı olduğunu belirten Memiş, Venezuela'nın fiziki altınlarının bu süreçte kullanılmasının önemli bir hamle olacağını ifade etti. Memiş, Türkiye’nin, Venezuela’nın altınını fiziki varlık olarak koruyan tek ülke olduğunun da altını çizdi.

"Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı var"

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve seçim atmosferine değinen Memiş, bu yaşanılan sürecin dövizi olumsuz etkilediğini söyledi. Dövizdeki yüksek tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı olduğunu belirten Memiş, Venezuela'nın Türkiye'yi altın konusunda rahatlatabileceğini öngördü.

"Venezuela Türkiye için iyi bir fırsat"

Erdoğan- Maduro ilişkisine dikkat çeken Memiş, Venezuela'nın bu süreçte Türkiye'ye ciddi katkısının olacağının altını çizdi. Memiş, Venezeula'yı fırsat olarak değerlendirerek şunları kaydetti:

"Bugünlerde Türkiye’nin nakite ihtiyacı vardır. Bu nakit ihtiyacını karşılamak için bence iyi bir fırsat yakalamış oldu. Ama içeride gram altın piyasası tamamen dolara bağlı. Türkiye’de dolar nereye gram altın oraya. Şimdi yukarıda bir bölgedeyiz. Bence bir ay gibi bir süreç beklemek lazım, bir düşüş öngörüyorum hem gram altında hem döviz kurlarında"