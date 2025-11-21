Enver Aysever'den CHP'ye Sert Eleştiriler: ‘Medeniyetsiz CHP’ CHP’de kendini bir telefona satacak 1000 tane delege var!

"Medeni Bir Ülkede Milyonlar Bu İsimlerin Peşine Düşmez"

Aysever, konuşmasında Türkiye'deki siyasetin ve halkın siyasi tercihlerinin "medeni" standartların gerisinde olduğunu öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimleri hedef alarak, "Allah aşkına, medeni insanların olduğu bir ülkede Ekrem İmamoğlu gibi bir adamın peşine milyonlar düşer mi? Okumuş, yazar insanların olduğu bir ülkede Özgür Özel gibi bir insanın arkasına milyonlar düşer mi? Özür dileyerek de söylüyorum bunları tabii, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına milyonlarca insan düşer mi?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mevcut İl Başkanının muadili olarak gösterdiği Gürsel Tekin'i de eleştirerek, "Doğru dürüst insanların olduğu bir ülkede bugünkü İl Başkanı'nın muadili Gürsel Tekin gibi bir adam olabilir mi?" diye sordu.

Delege Sistemi ve Usulsüzlük İddiası

Enver Aysever'in eleştirilerinin odağında, partinin iç işleyişindeki delege sistemi ve seçim süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları yer aldı.

"Delege Seçimleri Namuslu Yapılıyor Diyebilir misiniz?": Aysever, CHP delegelerinin vicdanlarına seslenerek, "Delegelerin bütün seçimleri namuslu yaptığını, hiçbir etki altında kalmadığını söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

"Kendini Satacak Bin Tane Delege Yok mu?":

Bir telefonla kendisini satabilecek binlerce delege olduğunu öne süren Aysever, delege yapısının partinin itibarını zedelediğini savundu.

"Baykal Döneminde Önder Sav Talimat Veriyordu":

Deniz Baykal dönemine atıfta bulunarak, Önder Sav tarafından talimat verildiğini ve Baykal'ın bu şekilde kendi seçtiği delegelerle genel başkan olduğunu iddia etti.

"Türkiye'nin İçine Edenler İşte O Delegeler": Delege yapısının kalitesini sorgulayan Aysever, Türkiye hakkında karar veren delegelerin kaç tanesinin doğru dürüst kitap okumuş, üniversite bitirmiş olduğunu sorarak, "Türkiye'nin içine edenler işte o delegeler," sözleriyle eleştirilerini tamamladı.