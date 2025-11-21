Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

The New York Times (NYT) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Huckabee ile İsrail adına casusluk yaptığı için 1985'te tutuklanan ve Kasım 2015'te şartlı tahliye edilen ABD'li Pollard, temmuzda Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde Beyaz Saray'ın bilgisi dışında görüştü. Kaynaklar, ABD'li bir diplomatın, casusluktan hüküm giymiş bir isimle görüşmesinin ve görüşmenin resmi makamlara önceden bildirilmemesinin Washington'da rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Gazeteye açıklama yapan Pollard, Huckabee ile görüştüğünü doğruladı.

TURMP İÇİN ‘O RESMEN BİR DELİ’ DEDİ

Görüşmede, "birçok konunun" gündeme geldiğini vurgulayan Pollard, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Pollard, İsrail adına casusluk yaptığı için pişman olmadığını belirterek ABD'nin İsrail'i istihbarat paylaşımının dışında bıraktığını savundu. Yakın zamanda İsrail Parlamentosunda aday olmayı planladığını ifade eden Pollard, ABD Başkanı Donald Trump için "Suudi altınları için bizi resmen satmış bir deli" dedi.

CİA ALARM DURUMUNA GEÇTİ

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) İsrail'deki istasyon şefinin görüşmeyi öğrendikten sonra "alarm durumuna" geçtiği, Beyaz Saray'ın görüşmeden haberdar olmadığını aktaran kaynaklar, konu öğrenildiğinde diğer üst düzey yetkililerin büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Ancak, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine Beyaz Saray'ın görüşmeden haberdar olmadığını ancak Trump'ın Büyükelçi Huckabee'nin arkasında olduğunu belirtti.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Pollard ile Huckabee görüşmesine ilişkin bu haberin "yanlış bilgilerle dolu" olduğu savunuldu.

DENİZ KUVVETLERİNDEN CEZAEVİNE

Yahudi Jonathan Pollard, 1985'te ABD Deniz Kuvvetlerinde çalışırken İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Pollard, İsrail istihbaratına gizli belgeler temin ederken yakalanmış, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle 1987'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Pollard, sadece İsrail'in güvenliği konusunda belgeler temin ettiğini iddia etse de bazı belgelerin eski Sovyetler Birliği'nin eline geçmiş olabileceği de ileri sürülmüştü.

2012'de ortaya çıkan 1987 tarihli bir CIA belgesi, Pollard'ın Arap ülkeleri ve Pakistan'ın nükleer çalışmaları, "Arapların tuhaf silahları", eski Sovyet uçakları, eski Sovyet hava savunması, eski Sovyetler Birliği'nin havadan havaya ve havadan karaya füzeleri, Arap muharebe düzeni, konuşlanması ve hazırlığı gibi konular üzerine yoğunlaştığını göstermişti.

Pollard, 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Kasım 2015'te şartlı tahliye edilmişti.