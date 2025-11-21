İŞKUR, KPSS şartı olmadan 410 işçi alacak! İşte başvuru şartları ve bölümleri
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), farklı şehirlerde görev yapacak yüzlerce yeni çalışanı KPSS şartı olmadan bünyesine katacak. İşte ayrıntılar…
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan MKE, farklı şehirlerde görev yapacak yüzlerce yeni çalışanı bünyesine katıyor.
KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleşecek ve başvurular İŞKUR üzerinden olacak. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Samsun dahil toplamda 5 şehirde yeni personel alacağını resmen duyurdu.
Samsun, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir'de MKE’ye bağlı iş yerlerinde ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 6 farklı pozisyonda Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı gerek duyulmadan eleman alınacak.
MKE, KPSS şartı olmadan 410 kişilik dev işçi alımı sürecini başlattı. Başvurular, İŞKUR üzerinden 30 Kasım 2025 tarihine kadar yapılabilecek.
Alım yapılacak kadrolar şöyle:
150 Makine Teknisyeni
25 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni
150 Kimya Proses Teknisyeni
30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni
30 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
25 Kaynakçı
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel kriterleri karşılaması gerekiyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Adli sicil kaydının bulunmaması,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
En az lise (ortaöğretim), en fazla ön lisans mezunu olmak,
18 – 50 yaş aralığında (30.11.2007 - 11.11.1975 doğumlular) bulunmak.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Başvurular, İŞKUR e-şube, ALO 170 hattı veya İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.
Son başvuru tarihi 30 Kasım 2025 olarak açıklandı.
Adayların ilgili pozisyonlara başvurabilmeleri için aşağıdaki İŞKUR ilan numaralarını kullanmaları gerekiyor:
Makine Teknisyeni: 9294539
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 9294643
Kimya Proses Teknisyeni: 9294593
Elektrik-Elektronik Teknisyeni: 9294698
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni: 9294660
Kaynakçı: 9294718