  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Ekonomi İŞKUR, KPSS şartı olmadan 410 işçi alacak! İşte başvuru şartları ve bölümleri
Ekonomi

İŞKUR, KPSS şartı olmadan 410 işçi alacak! İşte başvuru şartları ve bölümleri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İŞKUR, KPSS şartı olmadan 410 işçi alacak! İşte başvuru şartları ve bölümleri

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), farklı şehirlerde görev yapacak yüzlerce yeni çalışanı KPSS şartı olmadan bünyesine katacak. İşte ayrıntılar…

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan MKE, farklı şehirlerde görev yapacak yüzlerce yeni çalışanı bünyesine katıyor.

KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleşecek ve başvurular İŞKUR üzerinden olacak. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Samsun dahil toplamda 5 şehirde yeni personel alacağını resmen duyurdu.

Samsun, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir'de MKE’ye bağlı iş yerlerinde ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 6 farklı pozisyonda Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı gerek duyulmadan eleman alınacak.

 MKE, KPSS şartı olmadan 410 kişilik dev işçi alımı sürecini başlattı. Başvurular, İŞKUR üzerinden 30 Kasım 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Alım yapılacak kadrolar şöyle:

150 Makine Teknisyeni

25 Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni

150 Kimya Proses Teknisyeni

30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni

30 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

25 Kaynakçı

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel kriterleri karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil kaydının bulunmaması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

En az lise (ortaöğretim), en fazla ön lisans mezunu olmak,

18 – 50 yaş aralığında (30.11.2007 - 11.11.1975 doğumlular) bulunmak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvurular, İŞKUR e-şube, ALO 170 hattı veya İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Adayların ilgili pozisyonlara başvurabilmeleri için aşağıdaki İŞKUR ilan numaralarını kullanmaları gerekiyor:

Makine Teknisyeni: 9294539

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 9294643

Kimya Proses Teknisyeni: 9294593

Elektrik-Elektronik Teknisyeni: 9294698

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni: 9294660

Kaynakçı: 9294718

14 yıl KPSS'ye girdi: Sonuca annesi bile inanamadı!
14 yıl KPSS'ye girdi: Sonuca annesi bile inanamadı!

Hayat-Aktüel

14 yıl KPSS'ye girdi: Sonuca annesi bile inanamadı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23