Sanal kumar toplumu tehdit ediyor

Sanal kumar ve madde bağımlılığı günümüzde aile yapısını ciddi şekilde tehdit ediyor. Sanal kumar bağımlılığı, dijitalleşmenin etkisiyle artık yalnızca yetişkinleri değil özellikle risk almaya daha yatkın olan gençleri de etkisi altına alıyor. Yeşilay’ın ‘Türkiye Kumar Raporu’ başlıklı araştırmasında, kumara başlama yaşının 15’e düştüğü, çevrim içi bağımlılıkla sanal kumar bağımlılığının hızlı bir şekilde yayıldığı, Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı ve en riskli grubun gençler olduğu ifade edildi.

BAĞIMLILIK AİLE HASTALIĞI

Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Dr. Yıldırım, bağımlılığın tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Bu sene Adana’da 439 ailemiz bağımlılıkla mücadele için bizlere destek çağrısında bulundu. 2019 yılından bu yana ise bin 900 danışanı ağırladık. Adana’da 6 yılda 15 bin 448 görüşme gerçekleştirdik ve sadece bu sene 3 bin 529 toplam görüşme sayımız var. Bağımlılık, tedavisi mümkün ancak süreklilik arz eden bir aile hastalığı. Ailelerimizin de başvurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SANAL KUMAR HEPSİNİ GEÇTİ

Sanal kumar tehlikesinin alkol ve madde bağımlılığını geçtiğine vurgu yapan Yıldırım, "Son 1 yılda sanal kumar tehlikesi çok ciddi boyutlara ulaştı. Sanal kumar, ivme olarak alkol ve madde bağımlılığını geçmiş durumda. Türkiye geneli Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne alkol ve madde bağımlılığı için 32 bin kişi başvuru yapmışken, kumar bağımlılığı için başvuran sayısı 20 bini geçmiş durumda. Bu konuda birtakım önlemler almamız gerektiğini hissediyoruz" diye konuştu.

1,5 MİLYON YARDIM ÇAĞRISI

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) danışma hattına 1,5 milyon çağrı geldiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugüne kadar YEDAM Danışma Hattı’na 1,5 milyon çağrı ulaştı. Toplam 105 YEDAM’da 450 bin görüşme yapılmış. 172 bin bağımlı birey ve ailesine sosyal hizmet desteği sağlanmış. 32 bin aile Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne başvuruyor ve bu ailelerin 12 bini bu süreçte hiç madde kullanmıyor. Bağımlılık bir hastalık ve bu hastalığın tedavisi mümkün. Bu hastalığın tedavisini ve önleme, koruyuculuk faaliyetlerini arttırmak istiyoruz."

AİLE FESTİVALİ

22 Kasım’da Merkez Park’ta düzenlenecek ‘Bağımsız Aile Festivali’nden de bahseden Yıldırım, "Valiliğimizce ‘Aile yılı’ kapsamında Bağımsız Aile Festivali düzenleyeceğiz. Ailece katılabileceğiniz atölyelerin yanı sıra çocuk oyun alanları, masal terapisi, köpek gösterileri, bilgilendirme stantları ve mobil sigara bırakma polikliniğiyle dopdolu bir gün geçirebileceğiniz festivalimiz, saat 10.00 ve 16.00 saatleri arasında Merkez Park’ta olacak" dedi.