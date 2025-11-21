Türk savunma sanayinin başarısı Yunan basınını isyan ettirdi! “Lider Ankara’yı izliyoruz”

Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden Banking News, Türkiye’nin geliştirdiği MKE TOLGA hava savunma sisteminin son testlerde elde ettiği başarıyı mercek altına aldı.

Haberde, “Yunanistan gelişmelere seyirci kaldı. Türkiye yeni dron karşıtı sistem geliştirdi” ifadeleri ön plana çıkarken “Türk savunma sanayisinin öncülerinden MKE, TOLGA sistemini Karapınar Test ve Değerlendirme Merkezi’nde, yaklaşık 100 gözlemcinin katıldığı kapsamlı bir test sürecinden geçirdi” denildi.

SEKİZ AYRI SENARYODA YÜZDE YÜZ BAŞARI

Habere göre sistem, sekiz ayrı senaryoda yapılan denemelerde hem soft kill (elektronik harp ve karıştırma) hem de hard kill (füze, top, makineli tüfek) yöntemlerinde yüzde yüz başarıya ulaştı.

‘TÜRKİYE DÜNYADA HIZLA YÜKSELİYOR’

Banking News, Türkiye’nin bu performansla yalnızca bölgesel dengeleri etkilemediğini, aynı zamanda “dünyanın yeni nesil savunma tedarikçileri arasında hızla yükseldiğini” vurguladı.

‘ANKARA’NIN YERLİ KALKANI’

Haberde, Türkiye’nin özellikle insansız hava araçlarında yakaladığı ivmeyi kısa menzilli hava savunma sistemlerine de taşıdığı belirtilerek “TOLGA, Türkiye’nin hava savunmasında tamamen yerli bir ‘aerodinamik kalkan’ oluşturma kararlılığını net şekilde ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

‘SAHA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEN TASARIM’

Sistemin radar, elektro-optik algılayıcılar ve elektronik harp unsurlarıyla 10 km menzilde tehdit tespiti yapabildiği belirtilirken 3 km menzilde ise soft-kill kapasitesiyle dronları etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Ayrıca haberde Türkiye’nin 35 mm, 20 mm ve 12.7 mm silah sistemlerini tek platformda bir araya getirmesi “saha üstünlüğü garanti eden tasarım” olarak nitelendirildi.

‘KRİTİK ALTYAPILARI KORUMADA KİLİT ROL’

Banking News’e göre bu testler, ucuz FPV dronların savaş alanlarında giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye’yi “standart belirleyen ülke” konumuna taşıyor.

TOLGA’daki mobil birliklerin, kritik altyapıların ve şehir merkezlerinin korunmasında kilit rol üstleneceği belirtilirken, sistemin Türkiye'nin ithalata bağımlılığı azaltma hedefine somut katkı sunduğu vurgulandı.

‘ARTIK LİDER ANKARA’

Son olarak haberde Ankara’nın savunma sanayisindeki kararlılığının ve teknolojik kapasitesinin artık görmezden gelinemeyecek seviyeye ulaştığı ifade edilirken “Yüzde yüz başarı oranı yalnızca teknik bir sonuç değil. Türkiye hem iç kamuoyuna hem de potansiyel yabancı alıcılara net bir mesaj verdi: Bu alanda artık lider Ankara” denildi.

TOLGA’NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Radar, jammer (elektronik karıştırma sistemi) ve komuta-kontrol ünitesinden oluşan TOLGA, mobil olarak veya sabit bir platform üzerinden kullanılabiliyor. Sistem doğrudan taşınabilir olmasının avantajı sayesinde Türkiye'nin her yerinde aktif olarak özellikle daha riskli bölgelerde kullanılabilecek.

TOLGA iki farklı ateş gücüne sahip, bunlar Hard-kill (ateş gücüyle imha) ve soft-kill (elektronik karıştırma) olarak adlandırılıyor ve doğrudan fiziksel saldırı ile yazılımsal saldırıyla müdahalede bulunabiliyor.