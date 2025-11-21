  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden haritayı kabul ettirme girişimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Atina'nın AB Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme girişimine sert tepki gösterdi.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama çalışmalarını yakından izlediğini hatırlatarak, Türkiye'nin ulusal DMP'sini 16 Nisan 2025'te ilan ettiğini ve 12 Haziran 2025'te UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdiğini ifade etti.

'OLDU BİTTİYİ KABUL ETMİYORUZ'

Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının "yetkili Yunanistan makamlarına" atıfla güncellendiğini vurgulayan Keçeli, "Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir” dedi.

'ÇABALARI SONUÇSUZ KALACAK'

Keçeli ayrıca açıklamasında “Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM’ye bildirmiştir. Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz’deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. Yunanistan’ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye geçtiğimiz aylarda Yunanistan’ın Ege denizinde “iki deniz parkı” girişiminin ardından yanıt olarak, Kuzey Ege’de Gökçeada açıklarında, Akdeniz’de ise Fethiye-Kaş ve Finike açıklarında iki yeni “Deniz Koruma Alanı” (DKA) ilan etti.

Yunanistan 21 Temmuz 2025 tarihinde ise İyon ve Ege Denizlerinde iki deniz parkı ilan etmişti. Bu adım üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde ilan edilecek Deniz Parkları’nın iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında,  hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı” vurgulanarak, “Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği” ifade edilmişti.

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! "Haddinizi bilin"
Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

Gündem

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

Türkiye’ye Karşı "Aşil Kalkanı": Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor
Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Dünya

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Yunanistan’dan ‘NATO’ oyunu sonunda patladı!
Yunanistan’dan ‘NATO’ oyunu sonunda patladı!

Gündem

Yunanistan’dan ‘NATO’ oyunu sonunda patladı!

Türk savunma sanayinin başarısı Yunan basınını isyan ettirdi! "Lider Ankara’yı izliyoruz"
Türk savunma sanayinin başarısı Yunan basınını isyan ettirdi! “Lider Ankara’yı izliyoruz”

Gündem

Türk savunma sanayinin başarısı Yunan basınını isyan ettirdi! “Lider Ankara’yı izliyoruz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23