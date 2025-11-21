Türkiye'den Yunanistan'ın harita girişimine sert tepki! 'Asla kabul etmiyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Atina'nın AB Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir haritayı kabul ettirme girişimine sert tepki gösterdi.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama çalışmalarını yakından izlediğini hatırlatarak, Türkiye'nin ulusal DMP'sini 16 Nisan 2025'te ilan ettiğini ve 12 Haziran 2025'te UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na bildirdiğini ifade etti.

'OLDU BİTTİYİ KABUL ETMİYORUZ'

Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının "yetkili Yunanistan makamlarına" atıfla güncellendiğini vurgulayan Keçeli, "Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir” dedi.

'ÇABALARI SONUÇSUZ KALACAK'

Keçeli ayrıca açıklamasında “Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM’ye bildirmiştir. Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz’deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. Yunanistan’ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye geçtiğimiz aylarda Yunanistan’ın Ege denizinde “iki deniz parkı” girişiminin ardından yanıt olarak, Kuzey Ege’de Gökçeada açıklarında, Akdeniz’de ise Fethiye-Kaş ve Finike açıklarında iki yeni “Deniz Koruma Alanı” (DKA) ilan etti.

Yunanistan 21 Temmuz 2025 tarihinde ise İyon ve Ege Denizlerinde iki deniz parkı ilan etmişti. Bu adım üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde ilan edilecek Deniz Parkları’nın iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı” vurgulanarak, “Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği” ifade edilmişti.