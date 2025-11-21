O ülkede deprem can aldı! 5 ölü
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
