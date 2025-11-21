  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya O ülkede deprem can aldı! 5 ölü
Dünya

O ülkede deprem can aldı! 5 ölü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
O ülkede deprem can aldı! 5 ölü

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Gündem

Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

CHP’li gazeteci Bahar Feyzan deprem bölgesindeki konutları öve öve bitiremedi! "İnsanlar bambaşka bir yaşam standardına kavuşuyor"
CHP’li gazeteci Bahar Feyzan deprem bölgesindeki konutları öve öve bitiremedi! “İnsanlar bambaşka bir yaşam standardına kavuşuyor”

Gündem

CHP’li gazeteci Bahar Feyzan deprem bölgesindeki konutları öve öve bitiremedi! “İnsanlar bambaşka bir yaşam standardına kavuşuyor”

İş yerindekiler panikle dışarı kaçıştılar! Deprem anında can pazarı
İş yerindekiler panikle dışarı kaçıştılar! Deprem anında can pazarı

Gündem

İş yerindekiler panikle dışarı kaçıştılar! Deprem anında can pazarı

Daha fazlası geliyor! Deprem bölgesinde eğitim seferberliği
Daha fazlası geliyor! Deprem bölgesinde eğitim seferberliği

Gündem

Daha fazlası geliyor! Deprem bölgesinde eğitim seferberliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23