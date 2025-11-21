  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Ekonomi Beklenen ödeme nihayet hesaplara geçiyor!
Ekonomi

Beklenen ödeme nihayet hesaplara geçiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beklenen ödeme nihayet hesaplara geçiyor!

Üreticilerin merakla beklediği tarımsal destekler için ödeme günü geldi. Bugün toplam 331 milyon 664 bin liralık destek tutarı çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Tarım alanındaki bu adımın, zorlu maliyetlerle mücadele eden üreticilere bir nebze de olsa nefes aldırması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırımlarına 290 milyon 934 bin 627 lira, bireysel sulama sistemlerine 33 milyon 874 bin 22 lira, sertifikalı tohum üretimine 5 milyon 593 bin 977 lira, hububat, baklagil ve dane mısır üretimine 805 bin 149 lira ve dane zeytin üretimine 456 bin 225 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Cemevlerine destek camileri üçe katladı! İBB, Ali’siz alevilere çalışmış
Cemevlerine destek camileri üçe katladı! İBB, Ali’siz alevilere çalışmış

Gündem

Cemevlerine destek camileri üçe katladı! İBB, Ali’siz alevilere çalışmış

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı
KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Kobi

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek
Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek

Dünya

Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek

Türk Telekom ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle, girişimci kadınların dijital yolculuğunu destekliyor
Türk Telekom ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle, girişimci kadınların dijital yolculuğunu destekliyor

Teknoloji

Türk Telekom ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle, girişimci kadınların dijital yolculuğunu destekliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23