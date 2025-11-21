Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

Mahkeme Kararı: İlçe Seçim Kurulu'ndan Yeni Evraklar İstendi

Duruşmada alınan karara göre, Mahkeme İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılmasına hükmetti. Bu müzekkere ile, kongreden sonra yapılan yeni seçimlere ilişkin tüm evrakların ve sonuçların mahkemeye gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, davanın İstinaf Mahkemesi'nden dönen nihai kararının beklenmesi de kararlaştırıldı.

Geriye Dönük Tartışmalı Süreç

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali, parti içinde büyük bir krize neden olmuştu.

İhtiyati Tedbir ve Görevden Alma: Özlem Erkan tarafından açılan dava sonucunda, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde verdiği ihtiyati tedbir kararıyla İl Başkanı Özgür Çelik ve tüm yönetimini görevden uzaklaştırmıştı.

Yerine Atama: Mahkeme kararıyla boşalan İl Yönetimi'ne ise, aralarında deneyimli siyasetçi Gürsel Tekin'in de bulunduğu 5 isim atanmıştı.

Alınan son erteleme kararı ve istenen ek evraklar, CHP İstanbul İl Teşkilatı üzerindeki hukuki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.