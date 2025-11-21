  • İSTANBUL
Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gündem

Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mahkeme kararını verdi! Gürsel Tekin göreve devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan hukuki süreç, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etti. Mahkeme, dosyanın seyrini etkileyecek önemli bir ara karar alarak davayı 27 Şubat tarihine erteledi.

Mahkeme Kararı: İlçe Seçim Kurulu'ndan Yeni Evraklar İstendi

Duruşmada alınan karara göre, Mahkeme İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılmasına hükmetti. Bu müzekkere ile, kongreden sonra yapılan yeni seçimlere ilişkin tüm evrakların ve sonuçların mahkemeye gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, davanın İstinaf Mahkemesi'nden dönen nihai kararının beklenmesi de kararlaştırıldı.

 

Geriye Dönük Tartışmalı Süreç

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali, parti içinde büyük bir krize neden olmuştu.

İhtiyati Tedbir ve Görevden Alma: Özlem Erkan tarafından açılan dava sonucunda, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde verdiği ihtiyati tedbir kararıyla İl Başkanı Özgür Çelik ve tüm yönetimini görevden uzaklaştırmıştı.

 

Yerine Atama: Mahkeme kararıyla boşalan İl Yönetimi'ne ise, aralarında deneyimli siyasetçi Gürsel Tekin'in de bulunduğu 5 isim atanmıştı.

Alınan son erteleme kararı ve istenen ek evraklar, CHP İstanbul İl Teşkilatı üzerindeki hukuki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

1
Yorumlar

Çaycı devam edecek ::)9 demekki ırk ayrımı yokmuş herkes esitmiş

Gürsel Tekin 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Kürt asıllı Nazim ve Heyrat çiftinin çocuğu olarak doğdu.Siyasete çaycı olarak başlayıp bugün CHP'ye kayyım atanan Gürsel Tekin'in mal varlığı: 286 daire, 9 tripleks villa, 7 benzin istasyonu, ...?????? sorular sorular
