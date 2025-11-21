  • İSTANBUL
İstanbul'da operasyon üstüne operasyon! Ekiplerin girmediği mahalle kalmadı
Gündem

İstanbul'da operasyon üstüne operasyon! Ekiplerin girmediği mahalle kalmadı

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul'da operasyon üstüne operasyon! Ekiplerin girmediği mahalle kalmadı

Sabah saatlerinden itibaren başlayan operasyonlar İstanbul'da hız kazandı. Bir çok mahalleye operasyon düzenleyen ekipler suç örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonla bir suç örgütüne müdahale edildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, suç örgütünün çökertilmesi için titiz şekilde operasyonları sürdürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Vay vay

Ülke hırsızlar, dolandırıcılar, magandalar, kara para aklayanlar, çeteler, mafyalar, kadın ve çocuk tacizcileri, gıda teröristleriyle dolu...

Emekli memur.

Dilimizde tüy bitti be, yaptığınız operasyonlar boş, her taraf çete adamlar sokağa çıkıp devlete meydan okuyor, cezaevinde abi dayı reis muamelesi görüyor, ağırlaştırımış cezalar ve caydırıcı önlemler olmadıktan sonra boş boş boş işler.
