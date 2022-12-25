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Dünya Türkiye iadelerini istemişti! Arjantin'den flaş karar
Dünya

Türkiye iadelerini istemişti! Arjantin'den flaş karar

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamları tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 19:28:00 -
Türkiye iadelerini istemişti! Arjantin'den flaş karar

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."

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Yorumlar

necdet emiroglu

bu ...lere sakin kanmayin bu kisiler gelirde ülke kaosa gider ve ülke eski koolasyonlu hükümetler ve senefe her ay hükümet kurulur  
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