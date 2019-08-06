Türkiye hokeyde kümede kaldı
Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3 Grubu'nda mücadele eden Türkiye, düşme grubunda birer galibiyet ve beraberlik elde ederek, beşinci sırada yer aldı06 Ağustos 2019 Salı 13:53
ANKARA (AA) - Cebelitarık'ta düzenlenen Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası C3 Grubu'nda Türkiye, beşinci oldu.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler grup maçlarını 3. sırada bitirerek küme düşme grubunda Malta ve Slovakya ile karşılaştı.
Bu grupta ilk maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, sonrasında da Malta ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçları ardından şampiyonayı beşinci sırada bitiren milliler kümede kalmaya başardı.
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