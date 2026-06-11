CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, CNN Türk canlı yayınında parti içindeki yönetim krizine, kurultay tartışmalarına ve ihraç iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parti içi muhalefetin uzlaşmaz bir tavır sergilediğini ve partinin arkasında farklı bir iradenin devreye girdiğini savunan Sarı, muhalif kanadı "CHP içinde paralel yapı oluşturmakla" suçladı.

Müslim Sarı:

'İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN PARTİDEN İHRACI GÜNDEMİMİZDE YOK'

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edileceği yönündeki iddialara net bir dille son noktayı koyan Sarı, bu konunun yönetim gündeminde olmadığını ifade etti. İhraç iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten CHP Sözcüsü Sarı, "Toplantımızda ihraçları konuşmadık. Şu an gündemimizde böyle bir başlık yer almadı." dedi.

"TEDBİR KARARI DURDUKÇA BU PARTİDE KURULTAY OLMAZ"

Parti içi muhalefetin kurultay toplanması yönündeki baskılarına yasal çerçeveden yanıt veren Sarı, mevcut hukuki engeller kalkmadan hiçbir şekilde kurultay sürecinin başlatılamayacağını vurguladı. Hukuksal tıkanıklıklara dikkat çeken Sarı, "Ortada hukuki bir gerçek var. Üzerindeki tedbir kararı durdukça bu partide kurultay olmaz, yapılması yasal olarak imkânsızdır. Bunu kurultay isteyen arkadaşlarımız da çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

'CHP İÇİNDE ADETA BİR PARALEL YAPI OLUŞTURULMUŞ DURUMDA'

Muhalif kanadın uzlaşmaz tavrını eleştiren ve partinin arkasında farklı bir iradenin devreye girdiğini savunan Sarı, "Hiçbir biçimde uzlaşmayan, uzlaşmaya yanaşmayan bir anlayış var karşımızda. Ben bu katı tavrın altında başka bir siyasal örgütlenmenin olduğunu, onun işaretinin devrede olduğunu düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse, CHP içinde adeta bir paralel yapı oluşturulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

'NİYETLER AÇIK OLDUKTAN SONRA ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOKTUR'

Tüm bu sert ithamlara rağmen genel merkez yönetimi olarak diyalog kapısını kapatmadıklarının altını çizen Sarı, konuya "Bu parti bizim anlayışımızla yoluna devam ediyor. Biz her şeye rağmen hâlâ konuşmaya yakınız, diyalogdan kaçmıyoruz. Yeter ki karşı tarafın niyetleri sarih olsun. Niyetler açık olduktan sonra çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur." sözleriyle işaret etti.