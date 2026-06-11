Gazeteci ‘beyaz saç’ı anlamadı! Bedelli askerlik ücreti çok yükselmedi mi? Akar: Saflaşma!

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir gazetecinin "Bedelli askerlik ücretleri aşağı yukarı yarım milyona denk geliyor. Çok yükselmedi mi" sorusuna Orada kurallar var. Eskiden bedelli çıkacak mı çıkmayacak mı diye soruluyordu. Bu kanun 2019’da çıkarken 6 asteğmen maaşına endekslendi. Bunun döviz karşılığı da bedelli ücreti olarak güncelleniyor. Orada kurallar var. Hatırlayın o zamanı. Siz saçı başı beyaza boyatmışsınız, biliyorsunuzdur bu işleri” cevabını verdi.

BOYA DEĞİL EFENDİM

Gazeteci, Akar’ın ‘saçınızı boşuna değirmende beyazlatmadınız, bu işe emek vermişsiniz” manasındaki vurgusunu anlamayarak “Boya değil efendim” dedi. Akar, bu cevaba gülerek “Saflaşma” karşılığını verdi.