  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan basını, DRONDEF korkusunu itiraf etti: Türkler, bizi Ege’de tamamen kör edecek Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye! Kapının önüne konulan Ali Mahir demediğini bırakmadı: Utan Kemal… diyeceğim ama nerde! Senin gücün yetmez, yapamayacaksın! İngiltere Savunma Bakanı görevini bıraktı Parasızlık istifa getirdi Laikçiler küplere bindi! Barodan dualı açılış Küresel teknoloji devlerine karşı tarihi manifesto! Sosyal medyada bu yapılanlara dur diyecek dev adım geliyor! Bir hışımla istifa ettiler şimdi kıvranıyorlar! Emir: “Hem PM, hem de MYK resmen düşmüştür kurultay zorunludur” Şamil Tayyar, Özel ekibinin istifasını böyle yorumladı! “Özel ve arkadaşları stratejik hata yaptılar” Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek İşte haydut ABD'nin İran'a yaptığı dayatma
Gündem Gazeteci ‘beyaz saç’ı anlamadı! Bedelli askerlik ücreti çok yükselmedi mi? Akar: Saflaşma!
Gündem

Gazeteci ‘beyaz saç’ı anlamadı! Bedelli askerlik ücreti çok yükselmedi mi? Akar: Saflaşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan komisyon başkanı Hulusi Akar ile bir gazeteci arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bedelli askerlik ücretini soran gazeteci Akar’ın beyaz saç vurgusunu anlamayarak “Boya değil efendim” karşılığını verdi. Akar bu cevabı gülerek “Saflaşma” diyerek yanıtladı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir gazetecinin "Bedelli askerlik ücretleri aşağı yukarı yarım milyona denk geliyor. Çok yükselmedi mi" sorusuna Orada kurallar var. Eskiden bedelli çıkacak mı çıkmayacak mı diye soruluyordu. Bu kanun 2019’da çıkarken 6 asteğmen maaşına endekslendi. Bunun döviz karşılığı da bedelli ücreti olarak güncelleniyor. Orada kurallar var. Hatırlayın o zamanı. Siz saçı başı beyaza boyatmışsınız, biliyorsunuzdur bu işleri” cevabını verdi.

BOYA DEĞİL EFENDİM

Gazeteci, Akar’ın ‘saçınızı boşuna değirmende beyazlatmadınız, bu işe emek vermişsiniz” manasındaki vurgusunu anlamayarak “Boya değil efendim” dedi. Akar, bu cevaba gülerek “Saflaşma” karşılığını verdi.

Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur
Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur

Dünya

Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur

Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!
Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!

Gündem

Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!
Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!

Gündem

Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23