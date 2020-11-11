Türkiye - Hırvatistan maçında gol yağmuru
A Milli Takımımız, hazırlık maçı kapsamında İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Stadı'nda karşılaştığı Hırvatistan ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.
Türkiye, 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı hazırlık maçı kapsamında konuk etti. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada taraflar yenişemedi. Millilerin gollerini 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 40. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 32. dakikada Ante Budimir, 53. dakikada Mario Pasalic ile 56. dakikada Josip Brekalo'dan geldi.
Sırada Rusya var
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü Rusya ile karşılaşacak. B Ligi 3. Grupta bulunan ay yıldızlılar, 4 maç sonunda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Rusya ise topladığı 8 puanla lider konumda bulunuyor.