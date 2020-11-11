Euro 2021 öncesi A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçlarına devam ediyor. Uluslar Ligi'nde Rusya ile Macaristan'la karşılaşacak milliler, Hırvatistan'la bugün önemli bir hazırlık maçına çıkıyor. İşte maçtan dakika dakika gelişmeler...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maçın oyuncuları görmek adına önemli olduğunu söyledi.

Güneş, Hırvatistan ile bugün Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşma öncesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Nazım Sangare ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, basın toplantısına 10 Kasım'la ilgili olarak, "Bugün sabah Atamızla ilgili saygı duruşunda bulunduk. Unutmadık, unutmayacağız. Gösterdiği yolda, doğru bir şekilde ülkemiz için gitmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızın hepsi gençlik olarak heyecanlı. Her alanda ülkeyi temsilen güzel şeyler sunmak istiyoruz." sözleriyle başladı.

Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç?

Türkiye Hırvatistan: 2-2

53'

2:2

Gol! 2-2. Mario Pasalic maça eşitlik getiren oyuncu.

46'

Hırvatístan oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Filip Uremovic, çıkan oyuncu Domagoj Vida.

46'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Mert Çetin, oyuna giren oyuncu Yusuf Yazıcı.

46'

Türkiye takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ömer Bayram, çıkan oyuncu Caner Erkin.

Maçın hakemi ikinci 45 dakikayı başlatan düdüğü çaldı.

İlk 45 dakika sona erdi.

45'

+1

Top auta çıkıyor. Türkiye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

45'

+1

1. Devre sonuna 1 eklendi.

44'

Türkiye kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

44'

[24] Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım [64].

44'

Hırvatístan takımı golü bulabilirdi ama Ante Budimir çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

43'

Vincic,Slavko Hırvatístan lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

42'

Türkiye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

40'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Türkiye atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

40'

Caner Erkin asisti yapan oyuncu.

40'

2:1

Gol! Ev sahibi takım skoru 2-1 yapan golü Deniz Turuc ile buldu.

39'

Vincic,Slavko Hırvatístan için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Türkiye yarı sahasına yerleşmiş durumda.

39'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

38'

Türkiye takımında sarı kart gören oyuncu Ozan Kabak.

38'

Hırvatístan Türkiye yarı sahasında faul kazanıyor.

36'

Cenk Tosun kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

35'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

35'

Vincic,Slavko taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Hırvatístan.

34'

Türkiye takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Orkun Kokcu, giren oyuncu Berkay Ozcan.

34'

Hırvatístan kendi yarı sahasında taç kullanacak.

32'

Goldeki asistin sahibi Dario Melnjak.

32'

1:1

Gol! Ante Budimir maçta eşitliği sağlayan golü attı.

30'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

29'

Hakem Vincic,Slavko düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Türkiye kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

28'

Türkiye kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

27'

Vincic,Slavko autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

27'

Domagoj Vida yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

26'

Mislav Orsic sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

23'

Gol! Ev sahibi takım penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-0 yaptı.

22'

Penaltı! Hakem penaltı için düdüğünü çalıyor. Atışı kullanacak takım Türkiye.

21'

Vincic,Slavko Türkiye lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

20'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

19'

Aut atışını kullanacak takımHırvatístan.

19'

[24] Stadı'nda [5] rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

18'

Türkiye hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Orkun Kokcu. Top savunmadan dönüyor.

18'

Rakip yarı sahada gol arayan Türkiye şimdi taç atışı kullanacak.

17'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

17'

Vincic,Slavko taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Hırvatístan.

16'

Hakem Vincic,Slavko Türkiye hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

15'

Top auta çıkıyor. Türkiye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

15'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Marin Pongracic.

15'

Hırvatístan Türkiye yarı sahasında faul kazanıyor.

14'

Hakem Vincic,Slavko düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Hırvatístan kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

13'

Aut atışını kullanacak takımTürkiye.

12'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

11'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

11'

Ante Budimir şutunu çekiyor ancak isabet yok.

10'

Hırvatístan kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

9'

[24] Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım [64].

9'

Türkiye takımında Cengiz Ünder çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

9'

Frikik! [24] Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım [41].

8'

Hakem Vincic,Slavko Türkiye hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

7'

Vincic,Slavko autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

7'

Dario Melnjak çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

6'

Taç Türkiye takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

6'

Hırvatístan rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

5'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Hırvatístan atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

3'

Vincic,Slavko Türkiye için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Hırvatístan yarı sahasına yerleşmiş durumda.

2'

Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Hırvatístan.

1'

Serbest vuruş! Vincic,Slavko Türkiye yarı alanında hücumda olan Hırvatístan lehine faul çalıyor.

Takım kadroları az önce duyuruldu.

1'

Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.

Türkiye son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.