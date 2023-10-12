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Spor Türkiye, Hırvatistan karşısında, maçın skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!
Spor

Türkiye, Hırvatistan karşısında, maçın skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 21:00:00 -
Türkiye, Hırvatistan karşısında, maçın skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında bu deplasmanda aynı puana sahip olduğu Hırvatistan ile mücadele edecek. Türkiye A Milli Takımı yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkıyor.

Maçın İlk 11’leri:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Samet Akaydın, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İsmail, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper

 

 
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6. maçında bu akşam Hırvatistan ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Gruplarda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, Hırvatistan'ı yenerek puan farkını açmak ve maç fazlasıyla da olsa grup liderliğini geri almak istiyor.

Biz de bu önemli mücadelenin skorunu sizlerle paylaşıyoruz...

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