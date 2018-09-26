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Türkiye hesapsız, kitapsız cömertlik yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, “Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir" dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:49
Türkiye hesapsız, kitapsız cömertlik yapıyor

NEW YORK- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşiEmine Erdoğan, "Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIM VİZYONU KREDİLERE DEĞİL, İNSANİ YARDIMA DAYANMAKTADIR"

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Şubesinin düzenlediği "Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye'nin Rolü" başlıklı panelde konuştu.

Dünyada çatışma ve savaşlarda gelecek umudunu yitirmiş, insani yardıma muhtaç, kayda geçmemiş nice insanın yaşadığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Öylesine büyük adaletsizlikler var ki bu sorunları hesaplarla değil, verdikçe çoğalan merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz. İşte bu nedenle Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:49
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Emine Erdoğan
  3. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri
  4. Birleşmiş Milletler (BM)
  5. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
  6. Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye'nin Rolü

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