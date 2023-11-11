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Sağlık Türkiye Hayat Emeklilik'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediyesi
Sağlık

Türkiye Hayat Emeklilik'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediyesi

Yeniakit Publisher
2023-11-11 12:47:00 -
Türkiye Hayat Emeklilik'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediyesi

Türkiye Hayat Emeklilik, 100 bin TL başlangıç katkı payı ile bireysel emeklilik sözleşmesi yaptıran herkese, 100 bin TL tutarında yatarak tedavi teminatı içeren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediye ediyor.

Türkiye Hayat Emeklilik, BES'e yeni katılan müşterilerinin hem birikimini hem de sağlığını güvence altına alıyor.

Sağlam Temel Bireysel Emeklilik Planı ve Katılım Esaslı Temel Bireysel Emeklilik Planları'ndan 100 bin TL'lik başlangıç katkı payı ve aylık asgari 461 TL katkı payı ile giriş yapanlara, bir yıl süreli ve 100 bin TL yatarak tedavi teminatı içeren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediye ediyor.

Ayrıca, sisteme dahil olanlara özel, online finansal danışman hizmetinden (FonaSor) yararlanma imkanıyla birlikte Yaşam Kulüpleri'nden faydalanma, yabancı dil eğitimi, online diyetisyen hizmeti ve eğitici çocuk aktivitelerinde indirim avantajları gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor.

Türkiye Hayat Emeklilik ile birikimlerini değerlendirmek ve hediye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününden yararlanmak isteyenler 30 Kasım 2023'e kadar anlaşmalı banka ve acentelerden başvuruda bulunabiliyor.

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