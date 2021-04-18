Türkiye Hayat Emeklilik’ten “Gençliğin BES’i’ planı

Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Atilla Benli, tasarruf bilincinin küçük yaşlarda aileden başladığını ve eğitim sistemiyle de pekiştirildiğini ifade etti. Benli, “Bilinçli, hayatını doğru kurgulayan ve planlarını bu yönde yapan genç bir neslimiz var. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yaklaşık 7 milyon katılımcı olmakla beraber bunun sadece yüzde 4.19’u 25 yaş altında. Tasarruf konusunda gençlerimizin daha çok dikkatini çekecek, farkındalık oluşturacak ve teşvikleri arttıracak düzenlemelerle sektör olarak gençleri birikim yapmaya yönlendirmeliyiz” dedi.

BES’te devamlılık büyük önem taşıyor

Benli, gençlere hayalini kurdukları gelecekleri için şimdiden tasarruf etmeye başlamalarını tavsiye ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Uzun vadeli tasarruf etme aracı olan BES, öğrencisinden memuruna, ev hanımından çiftçisine kadar herkesin kazandığı bir sistem. Bireylerin daha iyi bir emeklilik dönemi yaşamaları açısından BES’te devamlılık büyük önem taşıyor. Gençlerimizin önünde uzun bir ömür var. Genç yaşlarda başlanacak tasarrufun emeklilik dönemine yansıması çok daha etkili olacaktır. Bu nedenle gençlerimize, harçlıklarından veya kazançlarından gelecekleri için tasarruf etmelerini tavsiye ediyorum. Her ay kenara attığınız küçük birikimlerin geleceğinizin teminatı olabileceğini unutmayın.”

Biriktirmeye başlayın

Genç yaşlarda küçük rakamlarla tasarruf etmeye başlayarak ilerleyen dönemde daha büyük birikimlere ulaşılacağını vurgulayan Benli, şu açıklamaları yaptı: “Asgari katkı payı tutarı 50 TL olan ‘Gençliğin BES’i planımızdan tercihlerine göre faizsiz fon alternatifleriyle de birikim yapabilir. Fon dağılımı yılda 6 defayla sınırlı olmak üzere değiştirilebilir. Gençler, sisteme erken yaşta dâhil olmanın getirdiği yüksek birikim avantajının yanı sıra yatırılan katkı payının yüzde 25’i oranında bireysel emeklilik hesabına ödenen devlet katkısından faydalanabilirler. Tasarrufların şeffaf bir biçimde takip edilmesine imkân sunan sistemde katılımcılarımızın gerekli durumlarda ödemeye ara verip, devam etme hakları da bulunuyor. Üstelik ‘Gençliğin BES’i planımızda yönetim, gider ve ara verme kesintisi ile peşin giriş aidatı da bulunmuyor.”