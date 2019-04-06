Türkiye hamle yaptı... Siyonistler paniğe kapıldı

İsrail, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı F-35’lere ve Rusya’nın gelişmiş S-400 hava savunma sistemlerine aynı anda sahip olmasından çekiniyor. Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da Türkiye’ye yüksek askeri kabiliyet ve vurucu güç sağlayacak hamle karşısında İsrail’in Jerusalem Post gazetesi dikkat çeken bir haber yayınlandı. “Türkiye’nin F-35 kaybıyla, İsrail hava üstünlüğünü koruyacak” başlığıyla verilen haberde, ABD’nin, S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı halinde F-35’leri teslim etmeme tehdidi sevinçle karşılandı. Haberde Ortadoğu’da halihazırda 14 adet F-35 Adir model uçaklara sahip olan ülkenin İsrail olduğuna dikkat çekildi ve Türkiye’nin olası F-35 alımının İsrail’in bölgedeki etkisine darbe vuracağına dikkat çekildi. İsrail 2024’e kadar 50 F-35 satın almayı planlarken, Türkiye’nin 100 F-35 siparişi verdiği biliniyor.





Evanjelik destek

İsrail yönetimi, Türkiye’yi bölgesel anlamda kendisine en büyük rakip kabul ediyor. İsrail gazetesi Haaretz’e geçen yıl Ağustos ayında bir demeç veren bir yetkili, Türkiye’nin F-35 alımından duyulan rahatsızlığı, “İsrail’in askeri üstünlüğünün devamı için Ortadoğu’da F-35’lere sahip tek ülkme olmamız önemli” sözleriyle dile getirmişti. Bu arayışta Beyaz Saray’da güçlü olan evanjelik lobinin desteğini de alan İsrail, F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmemesi için her yolu denemekte. Evanjelik lobinin önde gelen isimlerinden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’nin S-400 alımını F-35’lerle ilişkilendirmesinin de İsrail çıkarlarını korumak amaçlı olduğu değerlendiriliyor. ABD yönetimi en son İsrail’e elindeki en gelişmiş yüksek irtifa hava savunma sistemi THAAD’ı teslim etmişti.

Girit’te S-300’lerle tatbikat

İsrail’in, Rus S-400 hava savunma sistemlerine karşı koyabilme yollarını öğrenmek için Yunanistan Hava Kuvvetleri ile ortak birkaç tatbikat gerçekleştirdiği de haberde belirtildi. Gazetenin yabancı kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İsrail, Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Girit Adası’nda birkaç ortak tatbikata katılarak modern hava savunma sistemine karşı mücadele yöntemlerini gizliden öğrendi bile” ifadesine yer verildi. Yunanistan’ın rus yapımı S-300’leri Girit adasında konuşlandırdığı biliniyor. Buna karşın ABD’nin Yunanistan’a herhangi bir yaptırım tehdidinde bulunmaması dikkat çekiyor.



Yeni Şafak