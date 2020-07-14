Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar'dan 15 Temmuz mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü"nün yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısını hala içimizde taşırken, Türkiye'nin o gece verdiği birlik, beraberlik ve dayanışma sınavı, gelecek nesillere taşınacak en güzel hediye. Tüm Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlar, bu vesileyle vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."





