Türkiye hakkında küstah açıklama: Pompeo'ya söyledim...

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ankara’yı tüm dünyaya şikayet etti. Bu kez devreye, Amerika Başpiskoposu Elpidophoros girdi. Elpidophoros, Türkiye’ye dair küstah açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Elpidophoros, “Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı gittikçe artan saldırgan tutumundan kaygı duyuyoruz” dedi.

Atina’ya hareket etmeden önce Pompeo ile görüşen Elpidophoros, ABD’nin hukukun üstünlüğünü, Türkiye’deki azınlık haklarını ve Yunanistan, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki barışı koruması gerektiğini savundu.

Pompeo ile yaptığı toplantıdan sonra basın mensuplarına konuşan Elpidophoros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumundan ciddi endişe duyduğunu ve tedirginliğini ABD’li bakana anlattığını söyledi.

Irkçılığın her gün körüklendiği, özellikle Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerde kaosa neden olan ABD’nin başpiskoposu, küresel eşkıyanın rezilliklerini görmezden gelirken, Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun faaliyetlerini “saldırganlık” olarak niteleyerek büyük bir küstahlığa imza attı.