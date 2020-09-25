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Dünya Türkiye hakkında küstah açıklama: Pompeo'ya söyledim...
Dünya

Türkiye hakkında küstah açıklama: Pompeo'ya söyledim...

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ye yönelik saldırgan bir tutum sergilediğini iddia ederek küstahlaştı. Elpidophoros, endişesini ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:29:00 - 2020-09-25 10:31:07
Türkiye hakkında küstah açıklama: Pompeo'ya söyledim...

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ankara’yı tüm dünyaya şikayet etti. Bu kez devreye, Amerika Başpiskoposu Elpidophoros girdi. Elpidophoros, Türkiye’ye dair küstah açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Elpidophoros, “Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı gittikçe artan saldırgan tutumundan kaygı duyuyoruz” dedi.

Atina’ya hareket etmeden önce Pompeo ile görüşen Elpidophoros, ABD’nin hukukun üstünlüğünü, Türkiye’deki azınlık haklarını ve Yunanistan, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki barışı koruması gerektiğini savundu.

Pompeo ile yaptığı toplantıdan sonra basın mensuplarına konuşan Elpidophoros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumundan ciddi endişe duyduğunu ve tedirginliğini ABD’li bakana anlattığını söyledi.

Irkçılığın her gün körüklendiği, özellikle Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerde kaosa neden olan ABD’nin başpiskoposu, küresel eşkıyanın rezilliklerini görmezden gelirken, Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun faaliyetlerini “saldırganlık” olarak niteleyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

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Yorumlar

Süleyman Sırrı Dinçer

Kafirler fıtratlarının gereğini yapıyorlar..İçimizdeki alçak Kafirlere ne demeli.
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lütfen

ota bota konusan siyasi yunan hassasiyetli Bartalomeosa mikrofon uzatin...bati trakyada yunan zulmu, kibris, sinira hac dikme, yunan cbsk nin enosisci terorist kaatil eoka-b mezar ziyareti cs hakkinda turkiyemiz hakkinda ne dusunuyor????din adamimi siyasi provokator mu gercek yuzunu gorelim
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