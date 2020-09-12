Türkiye hadsiz Macron'a karşı tek ses tek yürek oldu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya hamleleri emperyalist Fransa'nın ayarlarını iyice bozdu. Avrupa Birliği'nden açık bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek haddini ve boyunu fazlasıyla aşan sözler sarfetti.

Macron'un küstah sözlerine sosyal medyada Türk halkından büyük tepki yağdı. Sosyal medya platformu Twitter'da "Macron Haddini Bil", "Erdoğan'ın Yanındayız" gibi etiketlerle binlerce mesaj yayımlandı. Paylaşılan mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" sözleri ile Fransa'nın sömürgeci tarihine atıflar yapıldı.

Sosyal medyadan Macron'a tepki

Dünyanın kimin umut ışığı kimin katliamcı olduğunu çok iyi bildiğini belirten bir vatandaş, "Dünya Sayın Erdoğan'ı da sizi de iyi tanıyor. Kim insanlığa umut olurken, kim katliam yapmış dünya biliyor" dedi.

Macron'un haddini bilmesi gerektiğini söyleyen bir vatandaş ise "Ulu orta uluyan çakallara aslanı mı teslim ederiz biz? Sen kimsin Macron Haddini bil, biz her zaman ebediyen daima Erdoğan'ın yayındayız" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın kuyruk acısının büyük olduğunu kaydeden bir vatandaş ise şunları yazdı:

"Erdoğan, emperyalistlerin arı kovanına çomak soktu, yüzlerce yıldır tıkır tıkır işleyen tezgahlarını bozdu, asla boyun eğdiremeyeceklerini her istediklerini yaptıramayacaklarını anladılar. Kuyruk acıları da epeyce büyük"

Macron'u "sahte Napolyon" olarak nitelendiren bir vatandaş da "Sahte Napolyon Türkiye'yi aptal devletçiklerle karıştırıp Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alarak Türk halkıyla arasını açıp Türkiye'ye müdahale etme gafletinde bulundu" dedi.

Macron'un küstah sözlerinin Türk halkını dağıtamayacağını aksine daha da kenetleyeceğini belirten bir başka vatandaş ise "Kaşınma Macron" yorumunu yaptı.