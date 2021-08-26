Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesinin başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yeni Akit/Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesinin başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir” ifadelerini kullandı.