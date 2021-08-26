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Gündem

Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesinin başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 14:40:00 -
Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir

 Yeni Akit/Ankara 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesinin başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir” ifadelerini kullandı.


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