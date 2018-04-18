"Türkiye güven veriyor"

SOCAR ile Azerbaycan’ın yurtdışındaki en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Cavadov, “Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcıyız, ama kendimizi ‘yabancı’ olarak görmüyoruz. Ve bunu asla hissetmedik. Kardeş ülke Türkiye’de yaptığımız yatırımları, Azerbaycan’ın kurucusu Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ ülküsü ışığında yapıyoruz” diye konuştu.