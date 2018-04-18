"Türkiye güven veriyor"
21. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve’de konuşan SOCAR Türkiye İş Destek Başkanı Gülmirza Cavadov, Avrasya’nın merkezi konumunda bulunan Türkiye’nin bölgesel konumu ve istikrarlı ekonomisiyle SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına güç ve güven verdiğini söyledi.18 Nisan 2018 Çarşamba 09:29
SOCAR ile Azerbaycan’ın yurtdışındaki en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Cavadov, “Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcıyız, ama kendimizi ‘yabancı’ olarak görmüyoruz. Ve bunu asla hissetmedik. Kardeş ülke Türkiye’de yaptığımız yatırımları, Azerbaycan’ın kurucusu Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ ülküsü ışığında yapıyoruz” diye konuştu.
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