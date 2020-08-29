"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1281 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 63 bin 591 personelin katılımıyla yapılan uygulamada aranan 1281 şüpheli yakalandı, 2'si çocuk 24 kayıp kişi bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde, 63 bin 591 personelle yapılan uygulamada, metruk binalar, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet kafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi.

Uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 1281 zanlı yakalandı, 2'si çocuk 24 kayıp kişi bulundu.

Ayrıca 186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı. Aranan 118 araç saptandı, 784 araç trafikten men edildi.

5 bin 406 metruk binanın kontrolü gerçekleştirildi, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi. Ekiplerce 146 umuma açık iş yeri hakkında işlem yapıldı, 1 iş yeri kapatıldı.



Uygulamada ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah, tabanca, kesici ve delici alet ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda, 45 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, (704) mermi, 8 kesici/delici alet, 22 bin 675 gram esrar, 49,8 gram eroin, 14 gram kokain, 653,1 gram bonzai, 3 bin gram metanfetamin, 1382 kök Hint keneviri, 107 captagon, 942 ecstasy, 312 sentetik ecza, 13 bin makaron, 696 kaçak sigara, 13 bin 750 gram kaçak tütün, 1153 litre kaçak/sahte içki, 4 tarihi eser ve 14 tabanca şarjörü ve muhtelif parçalar ele geçirildi.

- Uygulama, 6 bin 923 noktada yapıldı

Uygulama, 10.00-12.00 saatlerinde her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatlerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun bulunduğu, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi. 21.00-23.00 saatlerinde ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeğiyle 6 bin 923 noktada yapıldı.