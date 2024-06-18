Türkiye Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti! (EURO 2024) Türkiye-Gürcistan maçı: Canlı yayında neler oldu? Son dakika

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Almanya'da düzenlenmekte olan EURO 2024 F Grubu'nun Salı akşamı Dortmund'da oynanan ilk maçında Türkiye, rakibi Gürcistan'ı 2-1'lik bir skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar Mert Müldür'ün ceza sahası dışından 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Gürcistan ise 32. dakikada Mikautadze'nin golüyle skora denge sağladı.

Arda Güler, 62. dakikada kaydettiği golle Türkiye yeniden öne geçti ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Milli takım EURO 2024'e galibiyetle başlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan'a karşı maçın 65. dakikasında attığı golle birlikte tarihe geçti.

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Mücadelenin 62. dakikasında rakip kaleye jeneriklik bir gol kaydeden Arda Güler, (19 yaş 114 gün) Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

EN FAZLA İSABETLİ PAS

A Milli Takım, Gürcistan karşısında ilk yarıda yaptığı 303 isabetli pas ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

ZEKİ ÇELİK RİSKE EDİLMEDİ

Teknik direktör Vincenzo Montella, sağ bek Zeki Çelik'i riske etmeyerek yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, sağ bekte Zeki Çelik yerine Mert Müldür'e görev verdi. Montella, dün düzenlenen basın toplantısında milli oyuncuyu riske etmek istemediğini belirterek "Tamamen toparlanmasını bekleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığı atlatarak 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sol bek, hazırlık maçlarında ilk 11'deki yerini alamamıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya hazırlık maçlarında Ay-yıldızlı futbolcuyu riske etmemiş yerine Mert Müldür'ü görevlendirmişti.

ARDA GÜLER SAĞ KANATTA

Ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, Vincenzo Montella tarafından sağ kanatta görevlendirildi.

İspanyol devi Real Madrid formasıyla teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından sezonun son haftalarında sağ kanatta şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, milli forma ile de aynı bölgede kendine yer buldu.