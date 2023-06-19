Türkiye gündemine o haber düştü: Uçakta bomba ihbarı, uçuşlar durma noktasına geldi! Yetkililer harekete geçti
Antalya'ya gelen uçakta bomba ihbarı geldi! ezber bozan bir Şok eden gelişme yaşandı: Aeroflot'a ait Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yolcular tahliye edildi! Uçuşa geçti mi? Merak edilen en önemli konulardan birisi oldu, bekleyişi sürüyor! Konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.
Aeroflot’a ait Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Diğer uçaktaki faaliyetler duraklama noktasına geldi
AirportHaber’in edindiği bilgiye göre; Rusya’ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi’nin sınırları içerisinde yer alan Tataristan’ın başkenti Kazan’dan havalanan Aeroflot uçağına bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.
Emniyet güçlerinin arama yaptığı uçakta herhangi bir şey bulunmazken, arama nedeniyle uçuş trafiğinde kısa süreli aksama yaşandığı öğrenildi.
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