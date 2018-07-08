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Türkiye, gündemi TV+’dan takip ediyor

Dijital operatör Turkcell’in televizyon platformu TV+, gündemin nabzını tutuyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:37
Türkiye, gündemi TV+’dan takip ediyor

Dört ekran deneyimi, 4K Ultra HD görüntüsü, ileri ve geri sarma özellikleriyle dikkat çeken platformun kullanıcı sayısı 2,5 milyona ulaştı. Dünya Kupası maçları ve 24 Haziran Seçim Gecesi’nde TV+’nın izlenme rakamları üçe katlandı.  

ALMANYA’YA AÇILIYOR

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, şirket olarak büyüme rekorları kırdıklarını belirterek, “Bunda iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü var. Son iki yıldır bu kapsamda, yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Bu servislerimizi dünyadaki bütün operatör kullanıcılarına açtık. TV+, çok yakında Almanya’da da hizmete başlıyor. Gurbetçiler Türkiye’de olduğu gibi en sevilen içerikleri TV+’tan izleyebilecek” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:37
  1. Turkcell
  2. Turkcell TV Plus

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