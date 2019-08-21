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Türkiye Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor

Yaz aylarında yangınlarla mücadele eden Türkiye, sonbaharda aynı anda dikilecek 3 milyon fidanla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
Türkiye Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor

Yaz aylarında yangınlarla mücadele eden Türkiye, sonbaharda aynı anda dikilecek 3 milyon fidanla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kasım ayında İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girme projesi olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "11 Kasım’da saat 11.00’de tüm vatandaşlarımızı Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum’’ dedi.


11 Kasım’daki rekor denemesi ile tek seferde 3 milyon fidanın aynı anda dikilmesi hedeflenirken, yaz boyunca yanan alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.



16 yılda 4,5 milyar fidan toprakla buluştu


Orman yangınlarıyla mücadelede oldukça başarılı olan Türkiye’de yangına müdahale süresinin kısalmış olması daha büyük felaketlerin önüne geçti. 2003’te yangına ilk müdahale süresi 40 dakika iken, 2018’de bu süre 14 dakikaya düştü. Şimdiki hedef ise süreyi 12 dakikaya indirmek.


Türkiye’de son 10 yılda 66 bin 648 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Yangınlar sonrası yapılan çalışmalarla bu alanlarda 75 milyon 44 bin 830 fidan dikildi. Bu dönemdeki yangınların yüzde 88’ini insan kaynaklı, yüzde 12’sini ise doğal yangınlar oluşturdu. Son 16 yıla bakıldığında 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanı, 2018’de 22,6 milyon hektara çıkarıldı. Bu 16 yıllık süreçte yanan alanların yanı sıra yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile Türkiye genelinde 4,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu.



2023 hedefi 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak


Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olurken, orman varlığı noktasındaki 2023 hedefi ise 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
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